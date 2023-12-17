Генерал США ударил украинского солдата при Зеленском

Как сообщила российская журналист и телеведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в своем аккаунте в соцсетях, инцидент с рукоприкладством американского генерал-лейтенанта Антонио Агуто произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским военной базы США в германском Висбадене.

Отмечается, что во время прохождения строя вместе с Зеленским Агуто решил поприветствовать проходящих на американской базе подготовку бойцов ВСУ ударом кулак в кулак. Одному украинцу не поздоровилось: вместо удара в кулак, американец влепил украинцу от души в грудь.

«ВСУшник отказался дать кулачок НАТОвскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать», — написала Скабеева.

В качестве доказательства телеведущая приерепила к своему посту соответствующее видео произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон для разработки новой военной стратегии ВСУ отправил на Украину генерал-лейтенанта армии США Антонио Агуто.