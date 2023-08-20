Генерал ВСУ Кривонос набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом

Спешное рытье окопов на Харьковском направлении не поможет Украине спасти приграничный с Россией украинский регион от взятия его под контроль российскими военными, считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Специалист в эфире NEWSROOM разнес на чем свет стоит приказ президента Украины Владимира Зеленского для ВСУ укреплять рубежи страны на данном направлении. Все это - не более чем очередное отмывание денег украинским политикумом и власть придержащими, считает Кривонос. Рыть окопы и укреплять территорию нужно была раньше, а теперь ВСУ не спасти уже от стремительного наступления российский войск.

«Какую стену мы бы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт того, что Зеленский крадет деньги», — отметил он.

Кривонос обвинил Зеленского в коррупции, которую президент Украины развел в оборонной сфере страны. Он посетовал, что ВСУ не имеют даже самого необходимого для ведения успешный боевых действий.

«Безопасность всей страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем ПВО. Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ», — подчеркнул генерал.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что ВСУ не смогут при все желании удержать оборону на Харьковском направлении перед превосходящими и наступающими силами ВС РФ, и им придется оставить как сам Купянск, так и еще ряд ключевых населенных пунктов в Харьковской области.