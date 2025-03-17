«Ъ»: генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

Генерал Иван Попов, который ранее возглавлял 58-ю общевойсковую армию, был арестован по подозрению в мошенничестве. Теперь он находится в следственном изоляторе, а не под домашним арестом. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что причиной тому стал совместный перекур во время перерыва в суде с другим фигурантом уголовного дела, российским предпринимателем Сергеем Моисеевым.

«Военный прокурор, аргументируя необходимость перевода Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО, ссылался на нарушение подсудимым запрета на общение с его предполагаемым сообщником, другим подсудимым предпринимателем Сергеем Моисеевым», — передает издание.

Как утверждает прокурор, беседа состоялась, когда оба участника процесса в перерыве вышли на крыльцо гарнизонного суда, чтобы покурить. В качестве подтверждения в суде были продемонстрированы видеозаписи с этого момента. На них видно, как Попов и Моисеев разговаривают, приводится в материале издания.

Ранее сообщалось, что суд 28 февраля вынес решение об изменении меры пресечения по отношению к Попову. Его снова отправили в СИЗО вместо содержания под домашним арестом. До этого экс-генерал также находился в следственном изоляторе, но затем суд решил смягчить условия его содержания.