Генеральная прокуратура РФ обнародовала данные о росте коррупции в России

За первый квартал 2025 года в России выявили на 24% больше коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет РБК со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры (ГП) РФ.

В целом за 2024 год было зарегистрировано 38,5 тыс. таких случаев, что на 5,7% превышает показатели 2023 года. Доля коррупционных правонарушений в общем объеме зарегистрированных преступлений выросла до 3,2%.

Особую тревогу вызывает увеличение количества случаев получения взяток — в первом квартале 2025 года такие инциденты увеличились на 29%, а доля составила рекордные 60,9%.

Так, говорится в отчете ГП, взятки остаются основным видом коррупционных преступлений. В 2023 году они составляли 55,7% от всего объема преступлений, а в 2024 — 60,3%. Также увеличилась активность организованных групп, связанных с совершением коррупционных преступлений — число правонарушений, совершенных такими группами, выросло на 46,5%, а крупных и особо крупных преступлений — на 65,7%.

В рамках борьбы с коррупцией правоохранительные органы выявили 5478 человек, нарушивших закон, в первом квартале 2025-го. За пять лет с нарушителей взыскали почти 800 млрд руб.

В 2024 году ущерб от коррупционных преступлений составил 30,4 млрд руб., из которых 5,4 млрд были выплачены добровольно. Кроме того, правоохранителями было изъято имущество на сумму 36,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что во Франции экс-президента Николя Саркози лишили ордена Почетного Легиона за коррупцию.