Во Франции экс-президента Саркози лишили ордена Почетного Легиона за коррупцию

В документе говорится, что приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена. Это означает, что он навсегда утрачивает все права и привилегии, которые были связаны с его членством в Ордене.

Причиной этого решения стали обвинения в коррупции, связанные с экс-президентом, а также судебное расследование, результаты которого стали известны лишь в 2024 году. Николя Саркози стал вторым президентом Франции в истории, который был лишен этого знака отличия. Первый — Филипп Петен, лишенный ордена в 1945 году, после того как его осудили за государственную измену и сотрудничество с нацистской Германией.

Это решение подчеркивает серьезность обвинений, с которыми столкнулся Саркози, и актуальность вопросов честности и прозрачности среди высокопоставленных чиновников. Лишение ордена Почетного легиона также приводит к возврату общественного внимания к коррупционным делам во власти, что может иметь далеко идущие последствия для политической жизни Франции.

Ранее сообщалось, что Саркози изменили режим наказания и в связи с этим с него сняли электронный браслет. Ему исполнилось 70 лет, по этой причине у него появилось право просить об изменении наказания и замене заключения условным сроком. Это прошение удовлетворили.