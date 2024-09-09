Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тыс. руб. за фильм Гаспара Ноэ
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Таганский суд Москвы постановил взыскать штраф в размере 800 тыс. руб. с генерального директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского по обвинению в пропаганде педофилии через интернет. Об этом сообщил ТАСС.
«Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы признал руководителя «Кинопоиска» Дунаевского Александра Яковлевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии с использованием интернета). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, поводом стало размещение на «Кинопоиске» фильма «Любовь» Гаспара Ноэ для свободного просмотра.
Этот фильм содержит сексуальные сцены с участием несовершеннолетнего персонажа. Дунаевский свою вину не признал и заявил, что собирается обжаловать решение суда.
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