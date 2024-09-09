Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тыс. руб. за фильм Гаспара Ноэ

Таганский суд Москвы постановил взыскать штраф в размере 800 тыс. руб. с генерального директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского по обвинению в пропаганде педофилии через интернет. Об этом сообщил ТАСС.