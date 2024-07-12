Генеральную уборку Москвы-реки запустили в Красногорске

В городском округе Красногорск стартовала расчистка Москвы-реки вблизи села Ильинское. Запланированы масштабные работы, благодаря которым водоем избавят от мусора и других вредящих объектов.

Уборка и оздоровление водоемов — ежегодные экологические задачи, позволяющие улучшить биологическое состояние вод, избежать заболачивания территории, вернуть акваториям способность к самовосстановлению, а также сделать окружающую природу чище и приятнее для жителей. В Красногорске развернули такую уборку в рамках программы «Экология и окружающая среда Подмосковья 2023–2027».

Намерены основательно привести в порядок Москву-реку близ села Ильинское. Уборку уже начали на двух участках по обе стороны водоема. Будут очищать местность от мусора, проведут покос лишней водной растительности, уберут ветки и упавшие деревья.

«Планируется расчистить два участка акватории, расположенных по обе стороны реки. Их протяженность составляет 7 км. Работы будут проводиться с использованием многофункциональных самоходных установок-амфибий», — добавил Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отметим, специалисты начинают работы по оздоровлению водных объектов только после окончания нереста рыб, чтобы не причинить ущерб биологической составляющей акватории.