Генеральный директор Wildberries уже второй раз признана богатейшей женщиной в России

Ее капитал оценен в 7 миллиардов долларов. На второе место попала Татьяна Литвиненко, которой муж передал 20,6% акций холдинга «Фосагро». Их оценили в 2,8 миллиарда долларов. На третьем месте – Варвара Скоч, дочь одного из партнеров Алишера Усманова. В 2020 году ей была передана часть холдинга USM, которая на данный момент оценена в 2,5 миллиарда долларов.

Эти сведения привело в своем материале ТАСС. На 4-е место вышла Марина Мордашова, владелица 52% акций Nordgold с личным состоянием в 1,85 миллиарда долларов. Лидия Михайлова вместе со своими сыновьями обладает более чем 80% акций группы компаний Черкизово, и она вышла на пятое место с показателем в 1,55 миллиардов долларов.