Генетика против застолья: биолог объяснила, почему одни россияне пьют и не пьянеют, а другие мучаются с первой рюмки

Разная реакция на спиртное у жителей России имеет генетические корни. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» заявила , что переносимость алкоголя напрямую связана с происхождением — восточноазиатским или европейским.

По ее словам, у представителей народов Восточной Азии алкоголь вызывает сильное похмелье и почти не приносит удовольствия, поэтому организм быстро дает понять: это неправильное действие. У жителей европейской части России, напротив, подобной реакции нет, из-за чего они могут позволить себе выпить значительно больше, и употребление незаметно перерастает в привычку, а человек не осознает, какой вред наносит здоровью.

Баранова подчеркнула, что никакого специфического «русского гена» для алкоголя не существует — у русских общий европейский вариант. При этом непереносимость спиртного в азиатских популяциях в среднем встречается гораздо чаще, чем в европейских.