Оскорбивший россиян сатирик Хазанов вернется на заработки в РФ

Артист Геннадий Хазанов тонко назвал россиян «рабами» совсем как Алла Пугачева, а затем покинул страну. Лишь недавно он неожиданно появился в афише театра Елены Камбуровой в Москве, пишет издание «Утро.ру» .

Геннадий Хазанов в одном из видеообращений заявлял, что «патриотизм есть рабство». Эта мысль, прикрытая философией и отсылкой к известным классикам, оскорбила многих россиян. Сам сатирик в это время находился за границей. Масла в огонь подливала и наследница артиста, которая в открытую критикует страну.

Несмотря на то, что как и многие опальные артисты Хазанов потерял часть народной любви, 15 февраля он решил показаться россиянам. Именно в эту дату Геннадий Хазанов появиться в постановке театра Елены Камбуровой. Звездные обозреватели предполагают, что актер неплохо заработает.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода запаслась недвижимостью за границей после запрета на посещение РФ.