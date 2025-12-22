Геном рассказал, чем болели люди задолго до медицины: обнаружен новый вирус

Генетики выявили следы вируса папилломы человека 16-го типа в ДНК двух древних людей, живших в разные эпохи и регионы Евразии. Результаты анализа опубликованы в виде препринта на платформе bioRxiv, пишет monavista.

Исследование основано на ранее секвенированных геномах ледяной мумии Этци и так называемого Усть-Ишимского человека. Этци погиб в Альпах около 5300–5100 лет назад. Усть-Ишимский человек жил в Западной Сибири примерно 45 тыс. лет назад, его бедренная кость была найдена в Омской области.

Ученые обнаружили в обоих образцах ДНК вируса папилломы человека 16-го типа, который относится к группе с высоким онкогенным риском. Этци был инфицирован линией A1, распространенной в Европе. Усть-Ишимский человек оказался носителем линии A4, характерной для Европы и Азии. До появления методов анализа древней ДНК сведения о болезнях древних людей основывались преимущественно на костных изменениях. Многие инфекции, не оставляющие следов на скелете, ранее не поддавались выявлению. Современные генетические технологии позволяют фиксировать даже кратковременные заболевания.

Авторы работы отмечают, что обнаружение ВПЧ 16 у людей, живших с разницей в десятки тысяч лет, указывает на длительную циркуляцию вируса среди человеческих популяций.

