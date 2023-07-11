Генпрокуратура может начать проверку сети книжных магазинов «Читай-город» из-за книг иноагентов

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросило Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ проверить сеть книжных магазинов «Читай-город» из-за продажи книг авторов-иноагентов. Об этом сообщает Life.ru .

Члены общества подчеркнули, что в торговых точках сети имеются в продаже книги авторов, осуждающих СВО, Владимира Путина и поддерживающих киевский режим.

Также они отметили, что следует исключить влияние подобных авторов на молодое поколение, поскольку это нарушает нацбезопасность и подрывает патриотизм.