С главы Корпорации развития Курской области потребовали взыскать 3,2 млрд руб.

Генеральная прокуратура Российской Федерации через судебный процесс потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и других бизнесменов свыше 3,2 млрд руб., которые были присвоены без законных оснований в рамках контрактов на строительство оборонительных сооружений в области, сообщило РИА Новости.

Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по данному делу являются гендиректор Корпорации Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова.

А также среди них Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин.

Кроме того, в числе ответчиков такие компании как: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».

В качестве третьих лиц в иске указаны Министерство обороны РФ, управление капитального строительства Курской области и др. Генпрокуратура также потребовала наложить арест на имущество всех участников коррупционных махинаций.

Ранее депутат Рады обвинил правительство в хищении $18 млрд из оборонного бюджета.