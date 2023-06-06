Генпрокуратура: о пострадавших в Херсонской области должны позаботиться

Прокуроры должны взять под контроль обязанности, что обеспечат защиту людей, проживающих в Херсонской области. Эту задачу им поручила генпрокуратура Российской Федерации, о чем пишет «Газета.ру»

Информация от ведомства поступила из социальных сетей. Согласно заявлению, в регионы с пострадавшими немедленно направился Павел Зернов, первый зампрокурора Херсонской области.

На данный момент прокуратура РФ работает с региональным правительством и управлением МЧС, а также другими ведомствами.

Ранее стало известно, что Каховская гидроэлектростанция пострадала из-за атаки Вооруженных сил Украины. Разрушена ее верхняя часть, отчего поток воды привел к затоплению близлежащих населенных пунктов. Есть мнение, что причиной аварии послужили «старые повреждения».