Генпрокуратура объявила о запуске конкурса «Вместе против коррупции!»

В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о начале международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Инициатива направлена на привлечение внимания молодых граждан к проблеме коррупции и развитие их активной позиции через творческую деятельность.

Прием работ открыт с 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам предстоит подготовить проекты на антикоррупционную тематику, выбрав один из форматов: плакат, рисунок или видеоролик. Подать заявку можно через официальный интернет-ресурс конкурса.

Конкурсная программа включает три номинации, в рамках которых определят лучшие визуальные и видеоработы. К участию допускаются молодые люди, распределенные по двум возрастным категориям: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы отметили, что все требования и правила размещены на сайте проекта и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что делает участие доступным для представителей разных стран. Подведение итогов конкурса запланировано к Международному дню борьбы с коррупцией.