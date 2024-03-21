Генпрокуратура посчитала смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

В российской Генеральной прокуратуре посчитали, что смерть «крабового короля» Олега Кана была инсценирована. Соответствующее заявление сделал представитель ведомства в ходе заседания арбитражного суда по иску в отношении ряда предпринимателей, передает информационное агентство ТАСС .

Представитель указал на то, что ни в сахалинском, ни в петербургском ЗАГСах не было зарегистрировано факта смерти Кана. Родственники бизнесмена не обращались в органы по случаю его смерти, несмотря на то, что федеральное законодательство обязывает это делать и подать заявление, указал представитель.

Единственным юридическим подтверждением смерти предпринимателя является запись в актах гражданского состояния, добавил представитель органов. Исходя из этого, тезис о смерти Кана расценивается, как инсценировка, заключил он.

О смерти бизнесмена накануне сообщили его адвокаты, попросив закрыть дело в отношении Кана.