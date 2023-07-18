Организация финансировалась как из частных источников, так и со стороны американских государственных структур.

Своей целью Wild Salmon Center декларировал сохранение тихоокеанского лосося.

Однако под видом природоохранных инициатив центр добивался ограничения рыболовства для российских компаний и блокирования развития газо- и нефтедобывающих отраслей на Дальнем Востоке. Тем самым Wild Salmon Center пытался нанести ущерб российской экономике и действовал в интересах западных компаний.