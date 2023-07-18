Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО Wild Salmon Center
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Генпрокуратура России по результатам проверки признала нежелательной деятельность американской НПО Wild Salmon Center, сообщила пресс-служба ведомства.
Организация финансировалась как из частных источников, так и со стороны американских государственных структур.
Своей целью Wild Salmon Center декларировал сохранение тихоокеанского лосося.
Однако под видом природоохранных инициатив центр добивался ограничения рыболовства для российских компаний и блокирования развития газо- и нефтедобывающих отраслей на Дальнем Востоке. Тем самым Wild Salmon Center пытался нанести ущерб российской экономике и действовал в интересах западных компаний.