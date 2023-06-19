Генпрокуратура признала нежелательной в России правозащитную организацию «Агора»

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность правозащитной организации «Агора», говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что «Агора» делает акцент на якобы ущемлении прав и свобод граждан России и оказывает юридическую помощь лицам с ярко выраженной антироссийский позицией, включая тех, которые признаны экстремистами.

В марте руководитель «Агоры» юрист Павел Чиков был признан в России иноагентом.

Ныне существующая Международная правозащитная группа «Агора», включающая в себя юристов и адвокатов, пришла на смену одноименному Межрегиональному правозащитному центру, ликвидированному решением суда в 2016 году. Павел Чиков называл преобразованную организацию «клубом по интересам», поскольку она не является юрлицом.