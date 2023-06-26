Генпрокуратура проведет массовую проверку фастфуда во всей стране

Депутаты из партии «Единая Россия» направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести масштабную проверку заведений и точек, подающих фастфуд в регионах страны.

В соответствующем документе депутат Думы Александр Якубовский напомнил об инциденте, в ходе которого более ста человек отравились шаурмой в Братске. Депутат подчеркнул, что в летний сезон риск подобных случаев особенно высок.

Число подобных инцидентов растет. 22 июня 4 человека в Волгоградской области попали в больницу с острым гастроэнтеритом после приема пищи в суши-баре.

Парламентарий сообщил, что мораторий на проверку уже был введен. Прокуратура уже имеет право проводить проверки и возобновить контроль, если присутствует риск угрозы жизни и здоровью граждан.

Якубовский считает, что подобные случаи массовых отравлений зачастую являются халатностью со стороны заведений и предпринимателей.