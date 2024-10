Генпрокуратура РФ инициировала судебное разбирательство против госучреждений Украины

Иск был подан 30 сентября, среди ответчиков значатся Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие «Национальный фонд инвестиций Украины», а также The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank N.A. Вместе с иском заместитель генпрокурора России подал ходатайство об обеспечении иска.

На данный момент в карточке дела не раскрыты ни детали исковых требований, ни запрашиваемые меры обеспечения, и Генпрокуратура пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

