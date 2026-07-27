Генпрокуратура РФ организует конкурс «Вместе против коррупции!» с 1 мая

В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Проект направлен на вовлечение молодежи в осмысление коррупционных рисков и формирование ответственного отношения к общественным процессам через творческие форматы. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Прием заявок открыт с 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам предлагается подготовить работы на антикоррупционную тематику в виде плакатов, рисунков или видеороликов. Подать материалы можно через официальный сайт конкурса.

Конкурс проводится в трех номинациях, где определят лучшие визуальные и видеопроекты. К участию допускаются молодые люди двух возрастных категорий: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы отметили, что условия участия опубликованы на официальной платформе и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что обеспечивает доступность конкурса для участников из разных стран. Итоги планируется подвести ко Дню борьбы с коррупцией.