США хотят потратить миллиарды долларов для противодействия России и Китаю

Белый дом обнародовал проект бюджета, согласно которому миллиарды и миллионы долларов пустят на борьбу с влиянием России и Китая.

В администрации Байдена придумали новый фонд, который будет включать в себя средства для противодействия «злонамеренному» влиянию России в Африке. На это выделят 25 миллионов долларов.

Еще 400 миллионов долларов направят на противодействие Китаю. Однако Белый дом посчитал, что самую большую сумму следует выделить на противостояние с Россией.

«Запрос… включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — указано в заявлении.

Пока выделение таких сумм не было одобрено Конгрессом. Президент Джо Байден лишь направил в Конгресс запрос о финансировании.

Ранее сообщалось о возможной гибели солдат НАТО на Украине вместе с комплексом Patriot.