Из-за теракта на Крымском мосту генсек ООН напомнил сторонам украинского конфликта о недопустимости атак по мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости .

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметил, что организация ознакомилась с информацией о нападении на Крымский мост и напоминает о необходимости защитить мирных жителей и объекты инфраструктуры от последствий украинского конфликта.

Напоминание о недопустимости атаки на мирное население поступило из-за происшествия на Крымском мосту, в результате атаки Киева на который погибли два гражданина России, а их дочь получила серьезные травмы.