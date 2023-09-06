Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдения

Оно стало ярким свидетельством заметного потепления климата. Из-за этого надо активизировать действия по борьбе с такими природными явлениями.

Антониу Гутерреш назвал лето этого года сезоном кипения. По его утверждению, оно было самым жарким с того времени, как человечество начало вести наблюдение за температурой. Он назвал его началом настоящего климатического кризиса.

«Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата», - указал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Слова политика привело ТАСС. По его мнению, человечество все еще может избежать самого худшего сценария. Для этого просто надо начать вести эффективную борьбу с потеплением.