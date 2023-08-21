Генсек ООН собирается огласить важные послания на саммите БРИКС
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Генсек ООН принял приглашение на саммит БРИКС и собирается огласить там важные послания. Подробности рассказало РИА Новости.
Как рассказал пресс-секретарь генсека ООН, Антониу Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит. Он собирается воспользоваться этим, чтобы сделать ряд важных заявлений. Представитель генсека заявил, что саммит соберет в одном месте важных на мировой арене лиц, чем нельзя не воспользоваться.
На сегодняшний день известно, что на саммит БРИКС планируют отправиться лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Владимир Путин присоединится к встрече в формате видеоконференции.