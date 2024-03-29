Генштаб РФ: весенних призывников не привлекут к участию в СВО

Российские призывники, которые отправятся в армию для прохождения обязательной службы этой весной, не будут привлекаться к участию в СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления российского Генерального Штаба Евгений Бурдинский, его слова передает издание «Красная звезда» .

Представитель Генштаба поспешил успокоить призывников и их родителей, обозначив, что тема стало часто подниматься в последнее время. Он подчеркнул, что срок обязательной службы останется неизменным и будет составлять 1 год. Призывники не будут привлекаться к участию в российской СВО на Украине, добавил Бурдинский.

Он также уведомил о том, что отправку призывников в армию со сборных пунктов в регионах страны планируется начать в следующем месяце, с 15-го числа.