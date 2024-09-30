Генштаб ВС РФ: срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев

Мероприятия по призыву будут организованы с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Призывников, попадающих на службу в рамках осеннего призыва, не станут привлекать к участию в специальной военной операции на территории новых регионов России. В отдельных районах Крайнего Севера призыв начнут осуществлять в период с 1 ноября по 31 декабря в связи с особенностями климата территорий, сообщил «Интерфакс».

Призывников направят в пункты «постоянной дислокации соединений и воинских частей» для прохождения службы в течение одного года. Порядка трети новобранцев попадут в учебные соединения, где им предстоит освоить современные образцы военной техники. Также они получат военно-учетные специальности.

Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Его слова прозвучали в ходе брифинга. Вся актуальная информация о призыве доступна на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее в Госдуме прокомментировали уведомления о воинском учете на Госуслугах после того, как их начали получать жители абсолютно разных российских регионов. Оказалось, что данная рассылка носит только информационный характер.