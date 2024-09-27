Все будет нормально: в Госдуме прокомментировали уведомления о воинском учете на Госуслугах

Жители абсолютно разных российских регионов стали получать некие уведомления на Госуслугах о том, что они внесены в реестр воинского учета. По данным RTVI, член Комитета ГД по обороне Виктор Заварзин уже прокомментировал, что данный процесс является нормальным.

По словам Заварзина, осенний призыв в текущем году будет проходить по-старому, нужно ориентироваться на бумажные повестки. Пока некоторые нюансы, связанные с электронными уведомлениями, дорабатываются, и сейчас беспокоиться не надо: «Все будет нормально». Рассылка носит только информационный характер.

То есть, отмечает политик, те уведомления, которые сейчас приходят пользователем в личные кабинеты, являются нормальным процессом. Этот электронный реестр тестируется в Рязанской области, на Сахалине и в Марий Эл.

Напомним, ранее сообщалось о смерти актрисы, известной по роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере».