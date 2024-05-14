Генштаб ВСУ объявил об отправке резервов в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины в спешном порядке направляют на передовую в Харьковскую область свои резервные соединения, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Как отметил он, причиной задействования резервов стало необходимым после стремительного продвижения российских войск в течении последних нескольких дней.

«Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — сказал Баргилевич.

Начальник украинского Генштаба поспешил успокоить общественность, пояснив, что якобы обстановка в Харьковской области «была бы значительно хуже, если бы за последние два месяца указанные армейские резервы не подготовили».

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.