Геомагнитная обстановка «оживилась» после «мертвых» дней
РАН: геомагнитный «пульс» участился
Фото: [istockphoto.com/murat4art]
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали некоторое усиление геомагнитной активности после периода затишья.
«Измерения магнитного поля показывают некоторое оживление геомагнитной обстановки после нескольких „мёртвых“ дней», — сообщили специалисты.
Ученые заранее прогнозировали рост активности. Причина — крупная корональная дыра на Солнце, воздействие которой Земля неизбежно ощутит. При этом в целом солнечная активность остается на низком уровне.
Исследователи продолжают наблюдать за Солнцем в ожидании выхода на видимую сторону центров мощных взрывов, которые происходили на звезде на прошлой неделе.
