Геомагнитная обстановка «оживилась» после «мертвых» дней

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали некоторое усиление геомагнитной активности после периода затишья.

«Измерения магнитного поля показывают некоторое оживление геомагнитной обстановки после нескольких „мёртвых“ дней», — сообщили специалисты.

Ученые заранее прогнозировали рост активности. Причина — крупная корональная дыра на Солнце, воздействие которой Земля неизбежно ощутит. При этом в целом солнечная активность остается на низком уровне.

Исследователи продолжают наблюдать за Солнцем в ожидании выхода на видимую сторону центров мощных взрывов, которые происходили на звезде на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.