Геосервисы, ИИ и советы друзей: как россияне планируют дальние автопоездки

Россияне стали заметно чаще отправляться в дальние автомобильные путешествия по стране. Согласно данным совместного исследования геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло», оказавшегося в распоряжении « Ленты.ру », в 2025 году количество дальних автопоездок выросло сразу на 52 процента.

Исследователи выяснили, что большинство опрошенных путешествуют на машине два-три раза в год. При этом каждый пятый респондент отправляется в автопутешествие ежемесячно, а еще 16 процентов делают это еще чаще — два-три раза в месяц. Для 65 процентов участников опроса такая поездка — полноценное путешествие с заранее спланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах. Еще 18 процентов воспринимают автопутешествие как приключение без четкого плана и прокладывают маршрут уже в пути, а для 9 процентов это просто дорога до конечного пункта назначения.

Подавляющее большинство — 80 процентов — планируют такие поездки самостоятельно с помощью геосервисов. Почти половина советуется со знакомыми, уже побывавшими в выбранном направлении, треть ищет идеи в интернете, 16 процентов прибегают к помощи искусственного интеллекта, а 10 процентов предпочитают импровизировать.