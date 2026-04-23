Многие популярные комнатные растения, которые годами украшают наши подоконники, на самом деле представляют серьезную угрозу для здоровья. Руководитель ветеринарной клиники, врач ультразвуковой диагностики и гастроэнтеролог Виктория Бибина в беседе с изданием e1.ru предупредила, что привычные всем герань, монстера, лилия и десятки других видов являются высокотоксичными.

По словам специалиста, герань насыщена эфирными маслами, такими как гераниол и линалоол, а у лилии ядовиты абсолютно все части — от лепестков до пыльцы. В перечень опасных попали также алоэ, диффенбахия, спатифиллум, фикус, драцена, бегония, денежное дерево и многие другие распространенные зеленые «питомцы». Эксперт подчеркнула, что основную группу риска составляют маленькие дети и домашние животные, которые из любопытства могут попробовать привлекательный лист или цветок на вкус.

Бибина посоветовала владельцам внимательнее подходить к выбору растений, размещать горшки в местах, недоступных для малышей и питомцев, а все манипуляции по уходу проводить исключительно в плотных перчатках, стараясь не повреждать листья и стебли. Особую бдительность стоит проявлять с представителями семейств ароидных, молочайных и пасленовых. У первых сок по своему действию напоминает агрессивную бытовую химию, у молочайных он вызывает ожоги и воспаления, а у пасленовых главная угроза скрыта в ярких ягодах, употребление которых чревато тяжелым отравлением, тошнотой и диареей.