«Герани» атакуют врага: мощные взрывы гремят в Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях

Ряд украинских и российских пабликов сообщают, что сразу в нескольких областях Украины в настоящее время идет атака российских дрогов-камикадзе «Герань-2».

Так, очень мощные взрывы прозвучали в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Серия взрывов также зафиксированы в Павлограде. Кроме того, российские дроны-камикадзе приближаются к Харькову.

Отмечается, что тревога объявлена в восточной и центральной частях Украины. Как сообщается в соцсетях, сегодня вторая ночь возмездия ВС РФ за недавний теракт Киева на Крымском мосту.

Напомним, в ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.