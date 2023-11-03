«Герани» долетели до Западной Украины и бомбят Львов - СМИ
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Во Львовской области местные СМИ сообщают о взрывах на территории западного украинского региона. В воздухе кружат беспилотники «Герань-2».
Ранее стало известно о мощной комбинированной атаке по Украине: взрывы и воздушная тревога звучат в Одесской области, Кировограде, Харькове, Кривом Роге. Сообщается о прилетах по аэродрому Староконстантинов под Хмельницким.
«Взрывы доносятся из Львовской области Украины», — сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Напомним, в ночь на пятницу, 3 ноября, дрон-камикадзе ВКС РФ попал по инфраструктурному объекту в Харькове. Информацию подтвердил глава Харьковской области Олег Синегубов.