«Герани» ворвались в чат: взрывы гремят в Сумской и Харьковской областях

Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры, в Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

Ряд украинских пабликов передают, что российскими БПЛА «Герань-2» успешно поражены стратегические цели ВСУ в районе города Чугуева под Харьковом.

Также приводится информация о множественных взрывах на находящейся под контролем ВСУ части Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.