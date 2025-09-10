Гергиев впервые признался, что не жалеет о срыве концерта из-за русофобии в Италии

Валерий Гергиев, известный дирижер, в интервью газете "Известия" поведал о вынужденной отмене выступления артистов Мариинского театра в Италии. Причиной стали неоднократные политические провокации.

Музыкант отказался от предложения итальянской стороны изменить место проведения концерта, который должен был состояться в Казерте, и перенести его в другой город.

«Как только я увидел, что разгорается такая дискуссия, задумался. Обсуждать приезд известного российского дирижера в Италию по приглашению итальянцев почему-то решили во многих европейских странах», – сказал Гергиев.

Он заявил, что в решающий момент не намерен покидать своё место.

В настоящее время музыкант активно работает в Мариинском и Большом театрах. В интервью он подчеркнул, что не сожалеет об отмене гастролей в Италии и выразил уверенность, что в будущем у него будет шанс вновь выступить перед итальянской публикой.