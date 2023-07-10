Германия и Франция сообщили о совместной разработке нового танка

Страны перешли от обсуждения непосредственно к реализации совместного проекта по созданию «танка будущего». По расчетам минобороны обеих стран, новая боевая машина будет выпускаться с 2040 года. Планируется, что к сентябрю текущего года Германия и Франция подпишут документ с основными положениями проекта. Государства рассчитывают увидеть первые результаты совместной работы к 2035 году.

Министры обеих стран подчеркнули, что не собираются создавать новое поколение Leclerc или Leopard, а планируют выпустить совершенно новый танк, оснащенный по последнему слову техники. Когда начнется серийное производство новых танков, они заменят стоящие на вооружении сейчас тяжелые танки.