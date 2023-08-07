Германия перепрограммирует свои ракеты, если решит поставить их Украине

Немецкий депутат заявил, что Германия перепрограммирует свои ракеты Taurus, если придется поставить их на Украину. Подробности рассказало РИА Новости .

Маркус Фабер сообщил в интервью, что геоданные крылатых ракет можно перепрограммировать, что разрешить их использование только на определенных территориях. Именно это будет сделано, если ракеты решить отправить киевским властям. При этом политик рассказал, что в рабочем состоянии сейчас находятся только 150 ракет, остальные 450 можно восстановить для Украины.

Ракеты Taurus с радиусом поражения в 500 километров Украина запросила у немцев сама, но Берлин отказался передавать украинским военным ракеты с такой большой дальностью.