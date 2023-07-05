Германия предложила принять только часть Украины в НАТО

Представитель социал-демократической партии Германии в интервью местному СМИ высказал идею о принятии Украины в альянс частями, не дожидаясь установления мира по всей стране. Политик предложил не делать идеальный мир обязательным для Украины условиям. Он считает, что частью НАТО могут стать те территории, которые на данный момент контролирует Киев.

На такой шаг Рот предложил пойти, чтобы распространить соглашение о коллективной обороне на имеющиеся у Украины земли, на остальные территории, находящиеся в зоне конфликта, этот пункт действовать не будет.