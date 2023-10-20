Германия собирается избавиться от нелегальных мигрантов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Der Spiegel заявил, что власти страны должны начать массовую депортацию тех, кто не имеет права находиться в Германии.

Меры для снижения притока нелегалов должны быть комплексными, сказал Шольц. В частности, Германия усиливает контроль на своих границах. Но одна из задач – выдворить из страны тех, кто уже проник в нее незаконно.

По мнению канцлера, в Германию рвется слишком много людей. Он сообщил о договоренностях с другими странами ЕС о равномерном распределении мигрантов. Шольц рассчитывает, что в ближайшее время Европарламент преобразует эти договоренности в закон.

С начала года убежища в Германии запросили 233 744 человека, на 73% больше чем за такой же период прошлого года. Коммуны не справляются с размещением, содержанием и адаптацией мигрантов.