Германия заявила о готовности еще семи стран поставлять ракеты и технику ВСУ

В понедельник, 20 мая, минобороны Германии сообщило о том, что США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва станут отправлять вооруженным силам Украины технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD).

Из сообщения минобороны ФРГ в соцсети X также следует, что еще пять стран в рамках IAAD помогут в финансовом плане. Среди них Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада.

Германия сообщила об инициативе создания IAAD в апреле, побудив своих союзников поддержать Украину и усилить противовоздушную оборону страны. Что касается ФРГ, то она передала Киеву два американских зенитных ракетных комплекса Patriot, а также анонсировала отправку еще одного. Помимо этого, получает Украина от немцев и другие технические средства, предназначенные для противовоздушной обороны.

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