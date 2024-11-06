Городок Зуль, расположенный на востоке Германии в федеральной земле Тюрингия, принял решение отказаться от побратимства с украинским городом Подольском, пишет издание MDR.

Сообщается, что причиной разорвать приятельские объятья стало нежелание немцев «ставить под угрозу» дружбу с российской Калугой.

«Мэр украинского города предложил мэру Зуля, сделать их города побратимами. Горсовет Зуля отклонил предложение, потому что это может поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калуга», — приводится в материале издания.

Напомним, ранее в Тюрингии в минувшем сентябре на местных муниципальных выборах первенствовала правая партия «Альтернатива для Германии», выступающая за налаживание диалога с Россией и урегулирование украинского конфликта мирным путем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Германия в будущем могут наладить диалог по ситуации на Украине.