Канал RT опубликовал документальный ролик о подвиге многодетного отца из Курской области. Роман Яценко, 51-летний житель Суджи, в августе 2024 года пешком преодолел 10 км под огнем ВСУ, чтобы спасти жену и пятерых детей.

Вдохновляющая история Яценко стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях, набрав 2,5 млн просмотров в Telegram-канале RT. Канал напомнил про подвиг многодетного отца, сняв документальный ролик.

Когда украинские боевики попытались прорваться в Курскую область, Яценко находился в командировке в Москве. Связь с семьей прервалась, и больше суток он не мог дозвониться до жены. Дома оставались пятеро детей — младшему восемь лет, старшему 14.

Мужчина добрался до села Большое Солдатское, в 25 км от Суджи. Утром его подвезли до развилки на Мартыновку, откуда он продолжил путь пешком. Встретившиеся по дороге российские военные предупредили его об опасности и даже предостерегли от пути: «Уходи, не оставляй детей сиротами». Но Яценко продолжил идти, несмотря на все риски и обстрелы ВСУ.

На последнем километре пути он столкнулся с украинским пулеметчиком, который обстреливал гражданских. Какие-то машины мужчина пропускал, а какие-то нет. Попытка пройти скрытно провалилась и герою историю пришлось ползти по-пластунски. В Судже он увидел разрушенные дома, воронки от снарядов и рассыпанные патроны.

Семья оказалась жива: она пряталась в подвале, питаясь домашними заготовками и консервами. После эмоциональной встречи они за десять минут собрали все необходимое и покинули город уже вместе. Позже они добрались целыми и невредимыми до временного пункта пребывания в Курске.

