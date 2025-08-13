Одиннадцатый ребенок Артемия Лебедева: кто мать малыша и как живет семья «отца-героя»

В Москве у известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева родилась дочь. Это 11-й ребенок Лебедева. Что известно о семье «отца-героя» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто мать?

По данным Mash, девочка родилась 12 августа примерно в 22:00 в одном из ведущих родильных домов Москвы. Артемий Лебедев лично присутствовал при родах. Вес новорожденной составил 4050 г, рост — 53 см.

Сам дизайнер подтвердил Mash факт рождения дочери, но не стал раскрывать имена ребенка и ее матери.

Один мужчина шести женщин

На данный момент у Артемия Лебедева 11 детей: шесть сыновей и пять дочерей. Старший ребенок, сын Савва, родился в 2001 году. 11-й ребенок, дочь, родилась в августе 2025 года и стала самым младшим членом большой семьи. Таким образом, на протяжении более чем 20 лет Лебедев регулярно расширяет свой род, дети его уже разного возраста — от младенцев до взрослых.

Дети Лебедева рождены от шести разных женщин, информация о которых частично подтверждена СМИ и самим дизайнером:

Марина Литвинович — мать старшего сына Саввы, в браке с Лебедевым они никогда не состояли. Она известна как политолог;

Алена Иванова (Лебедева) — мать шестерых детей. Артемий и Алена состояли в браке, который завершился разводом в 2024 году. Детали рождений детей этой пары известны лишь частично, но именно она родила большинство его детей;

Личности остальных матерей, включая мать 11-й дочери, не раскрываются. СМИ упоминают лишь, что 11-й ребенок — дочь — родилась от нынешней возлюбленной Лебедева, чья личность держится в тайне.

Таким образом, за всю жизнь Лебедев стал отцом детей от шести женщин, информация о некоторых матерях держится конфиденциально. По словам Артемия Лебедева, все дети живут и учатся в России. Более точные данные о местах проживания, школах или городах не разглашаются. Дизайнер отмечает, что старается поддерживать контакт со всеми детьми, несмотря на разные семьи и расстояния.

Фото: [ соцсети ]

Семейное положение Артемия Лебедева

На данный момент Лебедев не женат. Дизайнер был женат пять раз. Его последняя официальная супруга, Алена Иванова, родила ему шестерых детей. Пара развелась в 2024 году. После этого Лебедев заявил, что больше не планирует вступать в брак. Он также отметил, что хочет завести как минимум еще четыре ребенка и оставить каждому из них по квартире в наследство.

Несмотря на разводы, Лебедев активно участвует в жизни своих детей. Он регулярно делится семейными событиями в соцсетях и интервью. Дизайнер подчеркивает, что его приоритет — сохранение семейных связей, а не официальное оформление отношений.

