Герой аварийной посадки Airbus в поле борется за право летать, работая таксистом и грузчиком

Второй пилот, который в августе 2019 года вместе с командиром Сергеем Беловым посадил аварийный Airbus A320 в пшеничном поле под Жуковским и спас 167 человек, вынужден работать таксистом, чтобы прокормить семью. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Газета.Ru».

После героического поступка для обоих летчиков началась полная испытаний борьба за возможность продолжать карьеру.

Эдуард Семенов рассказал, что после инцидента их сначала встречали как героев, но вскоре ситуация изменилась. В 2023 году, после проверки Росавиации и возбуждения уголовного дела, его напарник Белов ушел из «Уральских авиалиний» по собственному желанию.

Семенов решил бороться до конца, но столкнулся с моральным прессингом со стороны руководства авиакомпании, которое, по его словам, настойчиво предлагало ему уволиться. При этом его зарплата была сокращена до символических 16 тыс. руб. в месяц. Чтобы содержать троих детей, пилот был вынужден подрабатывать таксистом и грузчиком.

Для возвращения к полетам пилоту необходимо было пройти переподготовку, сдать экзамены и медкомиссию. Однако длительный стресс и давление привели к ухудшению здоровья: у Семенова начались головокружения и скачки давления. В результате врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК) признала его негодным к летной работе. В марте 2025 году мужчину уволили.

Почти год Семенов безуспешно пытается устроиться в другие авиакомпании, но везде получает отказ. Сейчас пилот продолжает работать таксистом и рассылает резюме, надеясь на возможность вернуться в профессию.

Ранее сообщалось, что напарнику Семенова — Сергею Белову, предложили работу пилотом за границей.