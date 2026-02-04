Посадил самолет в поле, а теперь его судят: пилота-героя пригласили работать в Азию

Пилот Сергей Белов, совершивший в 2023 году аварийную посадку пассажирского Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском и спасший жизни 167 человек, получил предложение о работе из-за рубежа. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Иностранная авиакомпания из Юго-Восточной Азии, вдохновленная его профессионализмом и умением действовать в экстремальной ситуации, предложила ему должность пилота.

Несмотря на такую позитивную новость, Белов сейчас находится в сложном положении и сомневается в этом предложении из-за уголовного преследования в России. Мужчина объяснил, что хочет продолжить летную карьеру на родине.

После инцидента он уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию сразу после проверки Росавиации. После этого на него завели уголовное дело: по специальности его больше не берут. По этой причине Белову уже второй год приходится работать курьером, чтобы содержать мать-инвалида.

Следствие и прокуратура считают пилота виноватым в чрезвычайной ситуации (ЧС). Окончательное решение по делу ожидается не ранее чем через три месяца.

