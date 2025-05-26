Герой из Каширы выразил благодарность производителям теплоизоляционных материалов

Военнослужащий отдельной мостовой бригады Олег К. обратился к сотрудникам компании с благодарностью за ценную гуманитарную помощь. Он передал слова признательности от всех бойцов, находящихся на передовой, и рассказал, что с первых дней проведения спецоперации их подразделение занималось возведением понтонных мостов, обеспечивая возможность пересечения водных преград и переброску техники и личного состава для выполнения боевых задач. В процессе этой сложной и опасной работы им неоднократно приходилось сталкиваться с минометным огнем, а порой и с непосредственным боестолкновением прямо в воде.

Вот уже три года предприятие поставляет на передовую свою продукцию — теплоизоляционный материал. Он используется для маскировки военной техники, утепления полевых укреплений и наблюдательных пунктов, а также для эффективной защиты позиций от обнаружения тепловизионными системами противника. В 2023 и 2024 годах было передано более полусотни грузовых автомобилей с этим материалом. В 2025 году сотрудники организации начали изготавливать и доставлять специализированные укрытия от дронов. Они позволяют бойцам уверенно занимать открытые позиции, оставаясь практически невидимыми с воздуха.

«Вкратце скажу. Всем спасибо! Ваши руки – золотые! Если бы не ваши руки, нам бы было холодно», – обратился к собравшимся Олег.

Олег К. — человек дела, предпочитающий действия словам. Несмотря на наличие нескольких наград, он не любит рассказывать о трудностях, которые потребовались для их получения. Однако, по рассказам сослуживцев, известно, что в ходе выполнения одного из заданий ему удалось захватить диверсионно-разведывательную группу противника. Эти стремительные и отважные действия позволили сохранить в тайне важные сведения и не допустить срыва планов мостовиков и других подразделений.