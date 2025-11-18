Герой нашего времени: в Пушкино матери погибшего бойца СВО передали орден Мужества

В Пушкино состоялась церемония вручения ордена Мужества Елене Лесиной — матери военнослужащего Юрия Лесина, посмертно удостоенного этой награды. Мероприятие прошло в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО и собрало представителей общественных организаций и администрации округа.

Юрий был мобилизован в 2022 году и погиб в зоне боевых действий в декабре 2024 года. Второй сын Елены продолжает выполнять задачи на передовой.

Представители Ассоциации отметили, что поддержка семей погибших бойцов остается важнейшим направлением их работы. Сотрудники организации регулярно помогают матери военнослужащего, навещают ее и оказывают необходимую помощь. Передача ордена стала для матери воина особенно значимым событием.