Герой России Евгений Поддубный встретился с ветеранами СВО из Подмосковья

Фото: [ администрация г. о. Одинцово ]

Герой России, военкор Евгений Поддубный провел встречу с ветеранами СВО в Одинцове. Мероприятие прошло на площадке общественной приемной «Единой России».

В рамках встречи Поддубный отметил, что народная программа «Единой России» охватывает практически все сферы жизни, и в каждом разделе предусмотрены меры поддержки участников СВО.

«Необходимо предоставить военнослужащим возможность получить новые знания и навыки: это программы переобучения, повышения квалификации, а также механизмы, позволяющие конвертировать военные специальности в гражданские профессии. Большой блок народной программы посвящен поддержке бойцов, получивших ранения», — сказал он.

По его словам, особое внимание уделено поддержке семей участников СВО и психологической помощи ветеранам.

Также на встрече обсудили конкретные обращения бойцов. Ветеран СВО, победитель предварительного голосования «Единой России» Павел Коломацкий отметил, что каждое обращение становится практикой и помогает в дальнейшем оказывать поддержку другим ветеранам, оказавшимся в аналогичной ситуации.

В Подмосковье действует более 40 мер поддержки участников СВО и их семей, предусмотренных народной программой «Единой России».