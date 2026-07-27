Ведущая «Давай поженимся!» Гузеева призналась, что всю жизнь резала овощи «как мясник»

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева редко радует поклонников бытовыми постами. Обычно в ее блоге появляются архивные фотографии или размышления о жизни, но на этот раз актриса решила поделиться кулинарным откровением, пишет Woman.ru.

Заслуженная артистка РФ призналась, что не умеет красиво нарезать овощи. По его словам, она режет овощи «как мясник».

Гузеева высказалась о рецептуре популярного салата оливье. Она заметила, что все вокруг спорят о том, нужно ли класть яблоко в него, но почему-то никто не обращает внимания на то, как безобразно режутся овощи.

«Я полжизни резала как варвар. Каюсь. Всем радости», — добавила актриса.

В подтверждение своих слов она даже показала собственную нарезку томатов, которая действительно выглядела далекой от ресторанных стандартов.

Поклонники восприняли этот пост с юмором и теплотой. В комментариях они признались, что тоже не стремятся к идеальной нарезке, и даже дали совет: посыпать помидоры солью и съесть с серым хлебом.

Ранее актриса Линда Лапиньш рассказала о работе с Ларисой Гузеевой и Любовью Аксеновой в сериале «Холод».